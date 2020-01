Leihgabe des FC Chelsea : Lewis Baker hat bei Fortuna wohl keine Zukunft mehr

Lewis Baker. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Lewis Baker war vor der Saison einer der Hoffnungsträger bei Fortuna Düsseldorf. Die Leihgabe des FC Chelsea sollte dabei helfen, das Mittelfeld der Düsseldorfer zu stabilisieren. Nun steht er nach nur einem halben Jahr wieder vor dem Abgang.

Die Liaison zwischen Fortuna Düsseldorf und Lewis Baker droht ein vorzeitiges Ende zu finden. Eigentlich sollte der 24-Jährige in dieser Saison eine wichtige Rolle in den Planungen von Trainer Friedhelm Funkel spielen und dabei helfen, der Fortuna den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Baker sollte den Ausfall von Kevin Stöger (Kreuzbandriss) kompensieren und für kreative Momente nach Ballgewinn sorgen. Doch bereits nach wenigen Spielen verlor der Brite das Vertrauen seines Trainers. Die Folge: In den letzten zehn Hinrundenspielen stand Baker nur magere 81 Minuten auf dem Rasen. Beim Heimspiel gegen Union Berlin (2:1) war er nicht einmal mehr im Kader der Landeshauptstädter.

Eigentlich ein Grund dafür, sich in der Vorbereitung zur Rückrunde so richtig ins Zeug zu legen, um dem Trainer wieder von sich zu überzeugen. Doch der Trainingsauftakt am Freitag fand überraschend ohne Baker statt. Er hat sich bei Fortuna krankgemeldet und weilt derzeit noch in London.

Geschwänzt hat er den Trainingsauftakt also offiziell nicht. Doch bereits im vergangenen Dezember gab es Ärger wegen unentschuldigten Fehlens. Damals sollten am Tag nach dem Sieg gegen Union Berlin alle Spieler, die nicht im Kader standen, vor dem Urlaubsbeginn noch einmal trainieren. Baker schwänzte die Einheit. „Entschuldigt hat er sich dafür bislang nicht“, sagt Funkel unserer Redaktionen. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Spieler wie Bernard Tekpetey und Kasim Adams im Stadion waren, nach Abpfiff auch direkt in die Kabine kamen und sich mitgefreut haben, obwohl sie nicht im Kader standen. Dieses Verhalten hätte ich gern auch von Lewis Baker gesehen.“