Kreativspieler derzeit ohne Einsatzminuten : Baker ist das Opfer der Fortuna-Taktik

Düsseldorf Lewis Baker sollte offensive Impulse in Fortunas Mittelfeld geben. Doch momentan ist der Engländer außen vor, weil Trainer Friedhelm Funkel auf defensivere Alternativen setzt.

Beim 1:0 gegen Mainz durfte in Bodzek und Matthias Zimmermann die Fraktion „Harte Zweikämpfe“ in der Zentrale ran. Das hatte – in Kombination mit der massiven Dreierkette in der Abwehr – zur Folge, dass Mainz offensiv gar nicht zum Zug kam. Es hatte aber auch zur Folge, dass Fortuna in Abwesenheit von Baker viel Kreativität abging. Aber am Ende reichte es eben zum 1:0 gegen in Unterzahl spielende Rheinhessen. In einer Phase, in der der Mannschaft spürbar das Selbstvertrauen abhanden gekommen war, setzte Funkel auf Mentalität statt auf Kreativität. Zwar verkörpert Baker auch Siegeswillen, aber es ist typisch für den Düsseldorfer Trainer, dass er in kritischen Phasen auf alteingesessene Spieler setzt.