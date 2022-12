Beim Effzeh wurde er suspendiert Letzter Transfer von Schaefer? Fortuna soll Ex-Kölner im Blick haben

So soll Noel Futkeu ins Visier von Schaefer gelangt sein. Der 20-jährige Stürmer von Schwarz-Weiß Essen geht derzeit sehr erfolgreich in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd. In 20 Partien erzielte er 18 Treffer. Laut „RevierSport“ sollen in den vergangenen Wochen immer wieder Scouts diverser Regionalligisten die Spiele des ETB besucht haben, um Futkeu zu beobachten. Neben Fortuna sollten auch die Zweitvertretungen des FC Schalke 04 und von Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.