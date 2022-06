Deutsch-deutsches Duell 1973, letzter Teil : So durchkreuzten Fortunas Fans die Erwartungen der Stasi

Serie Leipzig/Düsseldorf Die Staatssicherheit hatte schwierige deutsch-deutsche Politik erwartet – doch es kamen feiernde Fortuna-Fans und Verwandtenbesucher. Wie und warum sich die DDR-Agenten dennoch feierten, verrät der letzte Teil unserer Serie über das Uefa-Pokalspiel der Düsseldorfer bei Lok Leipzig 1973.

Fast 5000 Einsatzkräfte sicherten beim Uefa-Pokal-Rückspiel am 12. Dezember 1973 zwischen Lok Leipzig und Fortuna Stadt und Stadion. Das belegen die 1001 Dokumentenseiten, die die Dienststelle Leipzig des Stasi-Unterlagen-Archivs unserer Redaktion in Kopie zur Verfügung stellte. Doch die vermutete „politische Mission“ der Fortuna-Fans entpuppte sich als „heiße Luft“.

Auch die „Fürsorge“ der Einsatzkräfte, dass wirklich alle Auswärtsfans wieder die Stadt verlassen, findet sich bei jedem heutigen Fußballspiel. Die „Souvenirjagd“ war wohl vor allem auf Europacupspiele in Ostblockstaaten beschränkt, in denen vermeintliche (hier Technik-)Schnäppchen wie preisgünstige Fotoapparate zu haben waren. Der Alkohol und die Abenteuerlust der Fortuna-Fans ließ sie oft genug ihren MfS-Aufpassern entwischen. Viele der aus Düsseldorf angereisten Fußballanhänger hatten kein Interesse am Programm mit Mittagessen an der Messe und Stadtrundfahrt. Es zog sie in die Gaststätten der Innenstadt, vor allem in den berühmten „Auerbachs Keller“.