Als letzter Fortune : Jetzt ist auch Pledl endlich geimpft

Düsseldorf Mit Ausnahme von Andre Hoffmann, der nach seiner Genesung noch ein wenig abwarten soll, ist jetzt der komplette Kader des Zweitligisten gegen das Coronavirus geimpft. Nachzügler Thomas Pledl erhielt am Dienstag seine erste Spritze. Was Klaus Allofs dazu sagt.

Wenn ein Spieler aus medizinischen Gründen nicht am Training teilnehmen kann, ist das normalerweise in jedem Fußballverein ein Grund zur Besorgnis. In diesem Fall allerdings nicht: Als Thomas Pledl am Dienstagvormittag mit einiger Verspätung Fortunas Trainingsplatz im Arena-Sportpark betrat, dick verpackt in eine weiße Steppjacke und einen schwarzen Schal, empfingen ihn seine Mannschaftskameraden freudestrahlend. In einer kurzen Pause drückte Khaled Narey den Außenstürmer sogar fest an seine breite Brust.