Er war nie unumstritten Welchen Fortuna-Profi die Leser zum Spieler des Monats gewählt haben

Felix Klaus brauchte eine ganze Weile, um so richtig anzukommen bei Fortuna. Wenn man sein erstes Spiel vor nunmehr zweieinhalb Jahren einmal abzieht, als er gerade auf Leihbasis vom Bundesligisten VfL Wolfsburg an den Rhein gewechselt und maßgeblich am 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue beteiligt war, bleibt die Erkenntnis: Erst in der jüngst abgelaufenen Rückrunde gelang Klaus der Durchbruch. Und wie. Vier Tore und sechs Vorlagen sind seine persönliche Bilanz des vergangenen halben Jahres.