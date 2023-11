Leser-Umfrage Welche Meinung haben Sie zur Kaderplanung von Fortuna?

Kostenpflichtiger Inhalt Sportvorstand Klaus Allofs hat nach der Niederlage gegen Wiesbaden am vorletzten Wochenende nur bedingt etwas davon wissen wollen, dass der qualitativ hochwertige, aber zu dünn besetzte Kader nun zu einem Problem wird. „Zum Schluss der Transferperiode hätten wir gerne im Offensivbereich noch etwas gemacht“, sagt er in Anspielung auf den letztlich geplatzten Transfer von Simon Zoller. „Leider bestätigt sich das gerade, weil ,Ginni’ verletzt und jetzt auch ,Vince’ ausgeschieden ist. Es ist aber nicht so, dass wir ein bewusstes Risiko in Kauf genommen hätten, sondern es war einfach ein Handeln nach den Möglichkeiten, die wir hatten.“