Problem linke Seite : Koutris als Hoffnungsträger für Fortunas Schwachstelle

Düsseldorf Knapp zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss absolvierte Leonardo Koutris wieder ein Pflichtspiel – beim 0:1 der U23 in der Regionalliga gegen Schalke. Der Grieche gilt als Hoffnungsträger für Fortunas Problemstelle.

Die Niederlage war für Koutris dann auch nur Nebensache. „Ich kann meine Gefühle gar nicht richtig beschreiben“, sagte der 25-Jährige. „Es ist ein sehr besonderer Tag für mich.“ Ein Kreuzbandriss stoppte Koutris im Februar dieses Jahres, als er zur Leihe beim RCD Mallorca in Spanien spielte. „Ich habe nie Muskelverletzungen. Wenn ich mich verletze, dann so, dass ich operiert werden muss. Einmal an der Schulter, jetzt am Knie“, sagt er. Nun ist er für zwei Jahre von Olympiakos Piräus an Fortuna ausgeliehen.