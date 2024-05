Ernüchterung, Schmerz und Abstiegsangst Dieser Fußball-Promi hat beim Fortuna-Triumph in Bochum besonders gelitten

Keiner hat so inbrünstig die Kult-Hymne, den Klassiker „Bochum“ von Herbert Grönemeyer, mitgeschmettert. Und keiner hat über 90 Minuten vermutlich so gelitten. Am Ende einer für ihn persönlich ziemlich gebrauchten Saison beim FC Bayern München saß Leon Goretzka bedröppelt auf der Tribüne an der Castroper Straße. Der Bochumer Junge, in der Stadt geboren, zwölf Jahre beim VfL gespielt. Wer mochte ihm angesichts dieser Lebensgeschichte schon verübeln, dass er beim 3:0 von Fortuna gegen den Revierklub im blau-weißen Trikot mitfieberte.