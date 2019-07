US-Nationaltorhüter kommt : Fortuna leiht Zack Steffen von Manchester City aus

Düsseldorf Bei Fortuna Düsseldorf ist der nächste Zugang im Anflug. US-Torhüter Zack Steffen kommt als Leihe von Manchester City und soll das Torhüter-Team der Fortuna ergänzen.

Fortuna leiht den US-amerikanischen Nationaltorwart Zack Steffen von Manchester City ausgeliehen. Der 24-Jährige, der bereits in der Jugend des SC Freiburg erste Erfahrungen in Deutschland gesammelt hat, verstärkt damit in der kommenden Saison die Fortuna.

Zack Steffen stand in der vergangenen Saison für Columbus Crew in 13 Spielen in der amerikanischen Major League Soccer zwischen den Pfosten. In diesem Sommer hat sich Manchester City die Dienste des Keepers gesichert und ihn zur Fortuna ausgeliehen. Am vergangenen Sonntag absolvierte Steffen im Finale des Gold Cups sein 14. Länderspiel für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Nachdem er und sein Team auf dem Weg ins Endspiel lediglich beim 3:1 im Halbfinale gegen Jamaika einen Gegentreffer hinnehmen musste, unterlagen sie im Finale Mexiko mit 0:1.