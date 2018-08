Fortuna Düsseldorf leiht Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart aus

Düsseldorf Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Marcin Kaminski wechselt vom VfB Stuttgart zu Fortuna Düsseldorf. Der Aufsteiger leiht den 26-jährigen Innenverteidiger von den Schwaben aus.

„Ich bin sehr glücklich, nun ein Teil der Fortuna zu sein“, sagte Kaminski, der im Sommer 2016 aus der polnischen Ekstraklasa zum VfB Stuttgart gewechselt war. Für die Schwaben absolvierte der Innenverteidiger jeweils 23 Partien in der 2. Bundesliga und in der vergangenen Spielzeit in der Bundesliga.