Sechster Zugang für Fortuna : Thommy kommt per Leihe vom VfB Stuttgart

Düsseldorf Fortuna hat ihren sechsten Zugang offiziell verkündet: Erik Thommy kommt vom VfB Stuttgart. Der 24-Jährige wird für ein Jahr ausgeliehen – mit Kaufoption.

In der abgelaufenen Bundesligasaison absolvierte Thommy 19 Spiele für den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Insgesamt kommt der 24-Jährige in seiner bisherigen Laufbahn auf 43 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse (drei Tore, sieben Vorlagen). Ausgebildet wurde Thommy im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg.

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ließ via Pressemitteilung verlauten: „Erik Thommy ist ein hochinteressanter Spieler, dessen Entwicklung wir noch lange nicht am Ende sehen. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann sowohl in der Zentrale als auch auf den Außenbahnen seine Qualitäten einbringen. Außerdem ist er mit einem außergewöhnlichen rechten Fuß ausgestattet, der vor allem bei Standards für eine Menge Gefahr sorgen kann.“