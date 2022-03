Griechischer Nationalspieler außen vor : Warum Koutris bei Fortuna keine Rolle mehr spielt

Düsseldorf Der Linksverteidiger schien nach Startschwierigkeiten bei Fortuna angekommen. Doch den Durchbruch hat er nicht geschafft. Stattdessen spielt er nun auch in den Planungen von Daniel Thioune unabhängig von der aktuellen Corona-Infektion keine große Rolle mehr. Warum das Projekt gescheitert ist.

Der jetzige Sportvorstand Klaus Allofs hätte es wohl gern gesehen, wenn Koutris von der Gehaltsliste verschwunden wäre. Doch der Profi will offenbar lieber über Piräus den Markt für sich noch einmal neu sondieren und ohne Zwischenstation in einem anderen Land, mit einer sportlich möglicherweise nicht besonders hochwertigen Liga.

Wäre Koutris durchgängig gesund geblieben, wäre er für Fortuna angesichts seines Talents, das ihm bis jetzt einige A-Länderspiele bescherte, und seines Marktwertes, der 2020 noch sechs Millionen Euro betrug, niemals finanzierbar gewesen. So bot sich nun eine echte Chance für beide: Koutris sollte sich in der deutschen Zweiten Liga Spielpraxis verschaffen und sich wieder in alte Form bringen, Fortuna hätte schon in Kürze von seinen spielerischen und läuferischen Fähigkeiten profitieren sollen, ohne sich dabei finanziell zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen.