Entwarnung bei Fortuna : „Leichte Bänderverletzung“ bei Sobottka

Köln Fortuna Düsseldorf hat die genaue Diagnose von Marcel Sobottka bekanntgegeben. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler muss aber nicht allzu lang auf den defensiven Mittelfeldspieler verzichten.

Fortuna Düsseldorf muss im Endspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nicht lange auf Marcel Sobottka verzichten. Der 26-Jährige hat beim 0:5 bei Bayern München am Samstag eine "leichte Bänderverletzung" erlitten und "wird bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", teilte der Tabellen-16. am Dienstag mit. Ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim ist allerdings fraglich.