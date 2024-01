Pokalsieg und Europacup-Finale mit F95 Fortuna-Legende Sepp Weikl feiert 70. Geburtstag

Sepp Weikl zählt zu den Fußballern der Fortuna, die die erfolgreichste Ära des Düsseldorfer Traditionsklubs prägten. So war er Stammspieler jener Mannschaft, die dreimal hintereinander das Finale um den DFB-Pokal erreichte und dabei den Titel 1979 und 1980 gewann. Im Endspiel des Europacups der Pokalsieger 1979 gegen den FC Barcelona, beim knappen 3:4 nach Verlängerung in Basel, wurde er in der 25. Minute für Dieter Brei nach dessen folgenschwerer Verletzung eingewechselt.