Trainerentlassung kein Tabu : Fortuna-Legende Klaus Allofs bangt um Werder Bremen

Düsseldorf In Bremen war der Klaus Allofs lange Zeit Geschäftsführer. Für die Legende von Fortuna Düsseldorf ist auch eine Trennung von Trainer Florian Kohfeldt kein Tabu.

Klaus Allofs ist am Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga derzeit in doppelter Weise interessiert. Bei Fortuna hat er seine wichtigen ersten Profijahre verbracht, und in Düsseldorf ist er noch immer eine Legende. Dort spielt Allofs von 1972 bis 1981 ehe er zum 1. FC Köln wechselte. Für die Fortuna erzielte er ins 169 Spielen 71 Tore. Bei den Rheinländern verbrachte er auch seine bis heute einzige Trainerstation, wurde aber nach nicht einmal einem Jahr, nach einer Negativserie in der 2. Bundesliga, bereits wieder entlassen. Anschließend versuchte er sich mit mehr Erfolg als Geschäftsführer des SV Werder Bremen, mit dem er 2004 das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann.