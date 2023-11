„Einer der besten deutschen Torhüter seiner Zeit“ Fortuna-Legende Albert Görtz feiert seinen 90. Geburtstag

Wenn jemand bei einem Preisausschreiben eine Weltreise gewinnt, dann mutet dies wie ein Märchen an, das Wirklichkeit geworden ist. Ähnlich mag auch Albert Görtz empfunden haben, als der damalige Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger sich dafür einsetzte, dass der Torhüter aus Düsseldorf in das Aufgebot des DFB für die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne berufen wurde. Denn Görtz spielte nicht etwa für einen der besonders namhaften deutschen Klubs, sondern für den DSC 99, einen vergleichsweise kleinen Amateurverein. „Herberger war derjenige, der mich in jeder Form gefördert hat. Ich weiß nicht, warum, es war aber Fakt“, sagt Görtz, der am Samstag seinen 90. Geburtstag feiert.