Zum Hinrunden-Abschluss : Lebensversicherung Narey will auch gegen St. Pauli liefern

Düsseldorf Khaled Narey ist Fortunas Spieler der Hinrunde. Im Spiel gegen St. Pauli will der Sommerzugang das unterstreichen. Was den Düsseldorfer Flügelspieler so stark macht. Und wieso seine Tochter ihr übriges zu seiner Form beiträgt.

Die schlafraubendsten Monate hat Khaled Narey hinter sich. Seine Tochter (2) lässt Papa in der Nacht mittlerweile etwas besser regenerieren. Wo soll das sportlich noch hinführen? Denn auch mit Schlafmangel hat er nicht lang gebraucht, um sich bei Fortuna einzuleben. Menschlich war das so zu erwarten – mit seiner lockeren Art fand er schnell sozialen Anschluss in der Mannschaft.

Aber auch sportlich läuft es für ihn seit Monaten ausgezeichnet. Und zwar so gut, dass man den 27-Jährigen ohne Weiteres als den Fortunen der bisherigen Saison bezeichnen kann. Dass das nicht allzu weit hergeholt ist, zeigt auch ein Blick in die Statistik: zwölf Scorerpunkte in 16 Zweitliga-Spielen stehen dort zu Buche – herausragend. „Unser Spiel ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass ich zu vielen Flanken und Abschlüssen kommen“, sagt er ganz bescheiden. „Ich fühle mich bei Fortuna sehr wohl. Ich will der Mannschaft helfen – mit allem, was ich kann.“

Eigentlich wahnwitzig: Narey kam fast zum Nulltarif zur Fortuna. Nun sorgt er federführend dafür, den Klub nach dem mauen Saisonstart über Wasser zu halten. Das fällt aber natürlich auch den Gegnern auf. Der Flügelspieler wird mittlerweile häufig gedoppelt. „Ich habe das tatsächlich gemerkt“, bestätigt er. „Aber das ist keine Ausrede. Dann muss man andere Lösungen finden und zusehen, dass man sich andere Räume schafft.“

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen St. Pauli aussehen

Gegen Darmstadt funktionierte das nach einer kurzen Durststrecke wieder besser. Möglicherweise auch, weil Trainer Christian Preußer das System umstellte. Narey hatte so in einer Fünferkette mehr Raum auf seiner rechten Seite. „Es hat Spaß gemacht, da zu kicken. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt“, sagt er. „Aber am Ende entscheidet der Trainer, welches System wir spielen.“

Und wie der Trainer gegen den FC St. Pauli entscheidet, ist noch offen. Narey räumt Fortuna gegen den Herbstmeister aber durchaus Chancen ein. „Sie kommen natürlich mit reichlich Selbstvertrauen. Aber das ist ein Team, das uns liegt, weil sie wie wir viel Fußball spielen wollen“, erklärt er. „Ich denke, da werden sich viele Räume ergeben. Wir müssen dann natürlich unsere Chancen nutzen.“

Für Narey ist es indes kein besonderes Spiel – auch wenn er drei Jahre lang beim Hamburger SV unter Vertrag stand. „Aber ich spiele ja jetzt für Fortuna“, gibt er zu Bedenken. „Und hier habe ich mich von Beginn an wohlgefühlt.“