Was Sportdirektor Weber dazu sagt Fortuna lehnt offenbar Last-Minute-Angebot für Ao Tanaka ab

Am Sonntag vergangener Woche hatte Christian Weber nichts ausschließen wollen, zu weit war die Schließung des Transferfensters da noch weg. „Im Fußball darf man für nichts die Hand ins Feuer legen“, sagte der Sportdirektor von Fortuna, angesprochen auf einen möglicherweise kurzfristigen Abgang von Ao Tanaka, ehe er ergänzte: „Stand jetzt gehen wir aber davon aus, dass uns Ao auch in den kommenden Monaten zur Verfügung steht.“ Doch am Donnerstag, wenige Stunden vor dem Ende der Wechselperiode, flatterte offenbar ein Angebot für den japanischen Nationalspieler ins Haus.