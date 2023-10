Nach Sieg in Braunschweig Das sind die bitteren Diagnosen für drei Fortuna-Profis

Ganz so lange wird es bei Appelkamp nicht dauern, aber der Mittelfeldspieler laboriert an einer muskulären Verletzung in der Wade und steht somit vorerst ebensowenig zur Verfügung wie Stürmer Daniel Ginczek (muskuläre Probleme). Zumindest bis zur nächsten Länderspielpause, also in den Pflichtspielen gegen Unterhaching, Wehen Wiesbaden und Fürth, wird Thioune auch ohne diese beiden auskommen müssen.