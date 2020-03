Kurzarbeit und Gehaltsverzicht bei Fortuna : „Wir haben eine großartige Mannschaft“

Verzichten in der Corona-Krise auf Geld: Sportvorstand Lutz Pfannenstiel (li.) und Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Vorstand verzichtet auf Gehalt, einige Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit und auch das Team hilft finanziell. Arbeitsplätze beim Bundesligisten geraten so nicht in Gefahr.

Seit mehr als zwei Wochen ruht der Ball in der Fußball-Bundesliga. Die fehlenden Einnahmen aufgrund der Corona-Krise bringen einige Klubs in finanzielle Bedrängnis. Auch bei Fortuna werden deshalb nun Maßnahmen ergriffen. „Zur Abfederung der heftigen Einnahmenverluste und zur kurzfristigen Senkung der Kosten hat der Vorstand von Fortuna Düsseldorf kurzfristige Maßnahmen eingeleitet. Diese haben das Ziel, die Liquidität des Vereins und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter über die Krisensituation hinaus zu sichern“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs, die er am Sonntagnachmittag veröffentlichte.

Diese Maßnahmen betreffen drei Bereiche. Einmal den Vorstand: Thomas Röttgermann (Vorsitz), Christian Koke (Marketing) und Lutz Pfannenstiel verzichten auf einen Teil ihrer Bezüge und stimmten weiteren Stundungen von Ansprüchen zu.

Der zweite Bereich sind die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. „Um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter auch für die Zukunft zu sichern, hat der Vorstand mit den Mitarbeitern, deren Einsatzmöglichkeiten derzeit begrenzt sind, Kurzarbeit vereinbart. Diese gilt ab der ersten April-Woche“, heißt es.

Und als dritte Maßnahme hat auch die Mannschaft signalisiert, für finanzielle Entlastung zu sorgen. Kapitän Oliver Fink hatte bereits im Interview mit unserer Redaktion in Bezug auf einen möglichen Gehaltsverzicht der Mannschaft angekündigt: „Wie man das im Einzelfall handhaben kann, müssen wir noch besprechen. Klar ist: Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Verantwortung unserem Verein gegenüber. Der wollen wir auch gerecht werden.“

Nun teilt der Klub mit, man habe am Donnerstagabend „ein sehr gutes und konstruktives Gespräch mit dem Mannschaftsrat geführt“. Röttgermann erklärt: „Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in Kürze ein faires Ergebnis erzielen werden, das uns in der aktuellen Situation sehr gut helfen wird, um uns für alle denkbaren Szenarien zu rüsten. Genaue Angaben werden wir dazu nicht veröffentlichen – aus Respekt jedem Einzelnen gegenüber. Ich möchte aber klar unterstreichen: Wir haben eine großartige Mannschaft mit einem hohen Maß an Verständnis für die Realität, für die Solidarität wirklich mehr als nur ein Wort ist.“