Unverständnis über Fortunas Sportvorstand : Warum Kultreporter Breuckmann Allofs kritisiert

Düsseldorf Über Jahrzehnte war er die Fußball-Stimme im Radio – Kultreporter Manni Breuckmann (70) lebt seit Jahren in Düsseldorf und verfolgt dementsprechend die Fortuna intensiv. Mit einigen Entscheidungen der Verantwortlichen war er nicht immer glücklich. Worum es geht.

Breuckmann ist in Datteln geboren, lebt aber schon seit Jahren in Düsseldorf und beobachtet dementsprechend eng die Entwicklung der Fortuna. Derzeit urlaubt er auf seiner Lieblingsinsel Mallorca. Die Arbeit von Christian Preußer hat er in den vergangenen Monaten kritisch begleitet. „In diesem Fall bei der Fortuna war es so, dass ein U23-Trainer aus Freiburg gekommen ist, der sich sein Standing in der Branche noch erarbeiten muss. Und den Respekt der gestandenen und älteren Spieler. Er ist sehr forsch an die Sache herangegangen in den ersten vier, fünf Spielen. Und dann zog nach den ersten Nackenschlägen das Prinzip Vorsicht ein“, sagt Breuckmann im Interview mit „D.Sports“.