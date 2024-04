Nach langer, schwerer Krankheit Fortuna-Kultbetreuer Aleks Spengler ist tot

Am Freitag teilte der Klub mit: „Die Fortuna nimmt in großer Trauer Abschied von Aleks Spengler und wird ihm allzeit ein ehrendes Andenken bewahren. Die Gedanken aller Fortunen sind bei dem Verstorbenen, das Mitgefühl gilt seiner Familie, den Angehörigen und allen, die Aleks Spengler kannten und schätzten. Ruhe in Frieden.“ Auf Wunsch der Familie werde der Zweitligist beim kommenden Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am übernächsten Wochenende gebührend Abschied von Spengler nehmen.