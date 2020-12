„Bar95“ verkauft Legenden-Shirt : Unterstützungs-Aktion für Fortunas Kult-Kneipe

Service Der Lockdown zwingt auch die „Bar95“ zur abermaligen Schließung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wirtschaftlich keine einfachen Zeiten für Gastronom Tim Olepp und sein Team. Aber es hat sich besondere Aktionen einfallen lassen.

Die „Bar95“ ist die Kult-Kneipe für alle Fans von Fortuna. Die Anlaufstelle am Flinger Broich. Mehr als eine gewöhnliche Pinte. Eine Event-Location, wie es neudeutsch heißt, in der Geburtstage, Hochzeiten und Firmenfeiern veranstaltet werden. Die Corona-Zeit hinterlässt auch hier Spuren. „Die vergangenen Monate waren natürlich verdammt schwer“, sagt Geschäftsführer Tim Olepp. „In unserem Reservierungsbuch geht ein großer roter Strich durch alle Seiten: alles abgesagt.“ Und nun bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Lokalität wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden.