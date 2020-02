Verbindung zur Bruderschaft Deutschland : Fortuna kündigt Sponsoringvertrag wegen Rechtsextremismus-Vorwürfen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf kündigt einen Sponsoringvertrag mit einer Düsseldorfer Firma. Die Begründung: Es bestehe eine Verbindung zur als rechtsextrem eingestuften Vereinigung Bruderschaft Deutschland.

Der Grund sollen Verbindungen der Elka Technik in die rechte Szene sein. Nach Angaben von DSSQ sollen zwei Mitarbeiter der Firma „zentrale Akteure“ in der „Bruderschaft Deutschland“ sein. Einer von ihnen wird von DSSQ als Chef der „Bruderschaft“ bezeichnet, der andere soll ein „Stammaktivist“ sein.

In Düsseldorf traten sie zudem im Sommer 2019 prominent in Erscheinung. In Reaktion auf die Räumung des Rheinbads nach einem Tumult unter Jugendlichen führten Mitglieder und Sympathisanten der „Bruderschaft“ eine Mahnwache am Hauptbahnhof durch. 50 Personen fuhren außerdem zum Rheinbad und begehrten dort Einlass. Der Ordnungs- und Servicedienst rief die Polizei.