Kleines Aufgebot, große Probleme So reagiert Fortuna-Sportvorstand Allofs auf Kritik an der Kaderplanung

Düsseldorf · Die Düsseldorfer sind mit einem qualitativ hochwertigen, aber sehr dünn besetzten Team in die Saison gegangen. Das scheint sich mittlerweile zu rächen. Wie Klaus Allofs die Personalpolitik verteidigt. Warum er von einem bewussten Risiko nichts wissen will. Was er zur Vakanz im Sturmzentrum sagt.

04.11.2023, 18:12 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 64 Bilder Foto: Moritz Mueller