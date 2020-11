Zugang wird stärker : Warum Peterson so wertvoll für Fortuna werden kann

Kristoffer Peterson am Ball. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Kristoffer Peterson kommt bei Zweitligist Fortuna immer besser in Fahrt. Gegen den 1. FC Nürnberg lieferte er die Vorlage für Kenan Karaman zum 1:1-Ausgleich. Der Schwede hat allerdings noch deutlich Luft nach oben und könnte mehr den Abschluss suchen.

Irgendwann hatte Kristoffer Peterson genug Englisch gesprochen. Denn ein paar deutsche Wörter beherrscht Fortunas neuer Linksverteidiger schon, obwohl seit seinem Wechsel von Swansea City nach Düsseldorf noch nicht viel mehr als ein Monat vergangen ist. Und so sagte der 25-Jährige nach dem 1:1 in Nürnberg mit einem leichten Akzent: „Das Leben ist kein Wunschkonzert.“ Diese Phrase klingt zwar ein wenig abgedroschen, doch sie beschreibt Petersons Grundhaltung ziemlich gut. Der Schwede verliert sich nicht in Träumereien, sondern strebt seinen Zielen mit Ehrgeiz und Fleiß entgegen.

Ganz oben auf seiner persönlichen Liste steht der erste Treffer im Fortuna-Trikot. Dazu hat es zwar auch gegen die Franken nicht gereicht, wohl aber zur ersten Torvorlage. Im Fallen spitzelte Peterson den Ball zu Kenan Karaman, der die Kugel annahm, ein paar Schritte ging und den Ausgleich erzielte. Der Assist war die auffälligste und erfolgreichste Aktion des gebürtigen Göteborgers, der inzwischen immer besser in Tritt kommt, nachdem er im vergangenen halben Jahr wenig gespielt hat. „Er tut unserer Mannschaft richtig gut“, lobte Trainer Uwe Rösler.

Peterson erfüllte sowohl seine offensiven als auch seine defensiven Aufgaben. In der Rückwärtsbewegung unterstützte er Aushilfs-Linksverteidiger Marcel Sobottka – mit Ausnahme der Phase unmittelbar nach der Halbzeit, als Peterson langsam die Puste ausging – meist in den richtigen Momenten. Und im Angriffsspiel belebte er die linke Außenbahn, selbst wenn dem 25-Jährigen noch nicht alles auf Anhieb glückte und er sich mit einigen Dribblings im Nürnberger Abwehrnetz verfing.

Foto: dpa/Daniel Karmann 18 Bilder Nürnberg - Düsseldorf: die Fortunen in der Einzelkritik

„Kristoffer wird von Woche zu Woche besser, er wird fitter, ich würde mir aber mehr Endprodukt wünschen“, sagte Trainer Rösler. „Er hatte in Nürnberg zwei, drei Supersituationen an der Strafraumgrenze, wo er nach wie vor Vierbesserungspotenzial hat.“ Das sah auch Peterson selbst so: „Einmal bin ich durchgekommen, habe dann aber die falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte schießen oder rausspielen sollen.“ Mit dem Ergebnis haderte der Schwede ebenfalls. „Wir hätten mehr verdient als diesen einen Punkt“, betonte er, hob jedoch auch die positiven Elemente der Partie hervor: „Wir haben nach dem Gegentor einen guten Charakter gezeigt und sind zurückgekommen.“

Bis alle Rädchen im Getriebe des stark veränderten Teams vollständig ineinandergreifen, wird es noch eine Weile dauern. Deshalb wirbt Peterson um Geduld: „Es ist eine neue Mannschaft, eine fantastische Gruppe. Aber auch eine neue Gruppe, und wir müssen uns erst besser kennenlernen. Das kommt mit der Zeit und harter Arbeit.“