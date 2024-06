Was aus den Abgängen wurde Wie ein furchtbares Ereignis Einfluss auf Ex-Fortuna-Profi Peterson nahm

Kristoffer Peterson ist tatsächlich wieder bei Fortuna. Doch bevor jetzt jemand in Jubel ausbricht, weil er den sympathischen Schweden mit seiner freundlichen und hilfsbereiten Art so sehr vermisst hat: Der Außenstürmer steht zwar bei Fortuna unter Vertrag, aber nicht in Düsseldorf, sondern im niederländischen Sittard. Zwar nur 91 Straßenkilometer von der Stockumer Arena entfernt, aber doch immerhin in einem anderen Land und in einer anderen Liga.