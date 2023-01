„Das ist mein großes Ziel“ Peterson hofft auf Bundesliga-Aufstieg mit Fortuna

Düsseldorf/Marbella · Beim ersten Testspiel des neuen Jahres war Kristoffer Peterson der Fortuna-Profi des Tages. Im Trainingslager will der Schwede daran anknüpfen, um in der Rückrunde möglichst häufig der Startelf zu stehen. Was er zu seinen persönlichen Zielen sagt. Und wann er seine besten Leistungen zeigt.

09.01.2023, 17:30 Uhr

49 Bilder Fortunas Trainingslager seit 2006 49 Bilder Foto: Falk Janning