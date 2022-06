Angreifer ist zuversichtlich : Darum soll Fortuna einen ganz anderen Peterson erleben

Düsseldorf Es war absolut nicht sein Jahr. Jeder beim Zweitligisten hat das gesehen, Kristoffer Peterson selbst ebenso. Doch während des Sommerurlaubs hat der Schwede einiges verändert, und nach den ersten Trainingstagen ist neue Zuversicht bei ihm eingekehrt. Um was es dabei geht und wem er dankbar ist.

Die Erklärung dafür liefert er gleich hinterher. „Ich habe endlich keine Schmerzen mehr“, erklärt Peterson, und wenn es dann überhaupt noch möglich ist, strahlt er dabei noch ein bisschen mehr. Das war längst nicht immr so. „Gleich in der Vorbereitung zur vergangenen Saison habe ich mir eine Verletzung zugezogen, und die Schmerzen bin ich bis zum Saisonende nicht losgeworden.“

Jetzt hat er die zweite Hälfte seines Sommerurlaubs, zu Hause in Schweden, mit intensiven Kraftübungen verbracht. Diese hatte er zuvor mit Fortunas medizinischer Abteilung abgesprochen, und der Erfolg blieb nicht aus. „Unser Doc und die Physios haben gesagt, so wirst du die Schmerzen los, und das stimmte.“

Welcher Natur die Verletzung war, will Peterson gar nicht mehr erörtern. Sie sei jedoch hauptschuldig daran, dass er in seinem zweiten Jahr bei Fortuna seine Form überhaupt nicht gefunden habe. „Ich hatte Schmerzen, und ich habe Muskelmasse verloren“, berichtet der 27-Jährige. „Während der Saison gab es keine Chance, etwas dagegen zu tun. Das habe ich im Sommer nachgeholt.“ Und er ist voll motiviert, diesen Erfolg in seinem Spiel umzusetzen. „Ich will gute Leistungen auf dem Platz bringen und Spaß haben, nicht das, was zuletzt war.“