Auf dem linken Flügel : Dieses Duo kann bei Fortuna eine Zukunft haben

Sandhausen Gegen den SV Sandhausen liefen sehr viele Düsseldorfer Angriffe über die linke Seite. Leonardo Koutris und Kristoffer Peterson überzeugten dort als Flügel-Duo. Dieses Kombination könnte bei Fortuna Zukunft haben. Warum das so ist.

Je häufiger man Leonardo Koutris beim Fußballspielen zusieht, desto öfter fragt man sich, wieso der 25-Jährige erst seit knapp drei Wochen Stammspieler bei Fortuna ist. Erst der Platzverweis von Florian Hartherz im Spiel gegen Hannover 96 verschaffte dem Griechen mit brasilianischen Wurzeln die Chance, sich auf dem Feld zu beweisen. Trainer Uwe Rösler musste also zu seinem Glück gezwungen werden.

Nun hat sich Koutris aber in die erste Elf gespielt. Sein Offensivdrang gepaart mit seiner Filigranität bereichern das Düsseldorfer Spiel. Auch seine Flanken aus dem Halbfeld lassen sich durchaus sehen. Zumindest sind sie eine klare Weiterentwicklung zu der defensiveren Positionsauffassung von Luka Krajnc.

Beim SV Sandhausen lief nahezu das gesamte Offensivspiel der Rheinländer über die linke Seite. Neben Koutris war auch Kristoffer Peterson äußerst aktiv. Der 26-Jährige ging häufig in Eins-gegen-Eins-Duelle und versuchte so, entweder bis zur Grundlinie durchzustoßen oder den Weg nach innen zu suchen.

Dass Fortuna am Ende nicht über ein 0:0 hinauskam, kann dem linken Düsseldorfer Flügel nicht angekreidet werden. Zumal beide Spieler frühzeitig ausgewechselt wurden. Für die kommenden Wochen erscheinen Koutris und Peterson aber eine vielversprechende Kombination zu sein. Und auch darüber hinaus könnte man sich die beiden als Flügel-Duo gut vorstellen.

Denn Shinta Appelkamp, der momentan wohl auf der Position eines Außen-Mittelfeldspielers gesetzt wäre, könnte in der kommenden Saison auch noch mehr Verantwortung übertragen und in die Zentrale gezogen werden. Dort fühlt sich der Deutsch-Japaner auch am wohlsten. Peterson könnte die Position links dauerhaft übernehmen. Das würde wohl auch Koutris gefallen.