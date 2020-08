Nach dem 2:2 bei Vitesse Arnheim : Fortuna konzentriert sich auf das Positive

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff

Arnheim Beim Testspielremis gegen Arnheim zum Abschluss des Trainingslagers in den Niederlanden lief bei Fortuna keineswegs alles rund. Die Protagonisten sprachen aber durchweg von einer sehr guten Leistung und einem gelungenen Test.

Wie es eben so ist beim Fußball, gehen die Beurteilungen einer Partie gerne mal auseinander. Während die Fortunen ihre Leistung beim 2:2 im Testspiel gegen Vitesse Arnheim am Freitagabend durchweg positiv bewerteten, waren viele neutrale Betrachter im Gelredome anderer Meinung und sahen eher reichlich Verbesserungsbedarf bei den Düsseldorfern. Zugegeben steigerte sich der deutsche Zweitligist gegen einen Gegner der ersten niederländischen Liga, der bereits in zwei Wochen in die Liga startet, im Laufe der Spielzeit.

„Wir haben sehr gut dagegengehalten, es war ein sehr guter Test“, sagte Andre Hoffmann, der per Kopfball das zwischenzeitliche 2:1 kurz vor der Halbzeit besorgt hatte. Und Trainer Uwe Rösler betonte: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir eine sehr gute Woche im Trainingslager in Holland hatten. Wir haben eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung geboten. Wir wirken spritziger, können jetzt auch über 90 Minuten gehen und waren taktisch gut. Das war eine deutliche Steigerung gegenüber dem Bochum-Spiel.“

Statistik Nur zwölf Spieler für Fortuna im Einsatz Foto: RP/Christof Wolff Arnheim: Pasveer – Dasa, Doekhi, Bazoer, Wittek, Rasmussen, Tannane, Tronstad (46. Huisman), Bero, Darfalou (60. Buitink), Openda (60. Broja). Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Siebert, Hartherz – Zimmer, Appelkamp, Sobottka, Pledl (78. Lofolomo) – Hennings, Karaman. Tore: 0:1 Darfalou (26. Eigentor), 1:1 Tannane (30.), 1:2 Hoffmann (45.), 2:2 Bero (67.). Gelbe Karten: Wittek, Bero / - Schiedsrichter: van Dongen (Niederlande).

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Fortunas Spieler gezwungen waren, über die 90 Minuten zu gehen. Nur 14 Feldspieler standen Uwe Rösler zur Verfügung, darunter die Nachwuschsspieler Jamil Siebert, Enrique Lofolomo, Tim Köther und Michel Stöcker.

„Jamil hat mich beeindruckt. Hut ab. Das war sehr gut“, sagte Rösler. „Aber das gesamte Team war sehr gut nach fünf Tagen Trainingslager.“ Es gab tatsächlich gute Ansätze. Wie bei Hoffmanns Tor, dem eine schöne Flanke von Matthias Zimmermann vorausgegangen war. Und nach einer schwierigen Anfangsphase stabilisierte sich auch die Defensive, in der der junge Siebert an der Seite von Hoffmann in der Innenverteidigung agierte.

Dennoch war klar zu erkennen, dass noch viel Arbeit auf die Düsseldorfer wartet, bevor am übernächsten Wochenende das erste Pflichtspiel im Pokal beim Drittligisten FC Ingolstadt ansteht. Sowohl im Passspiel als auch bei den Laufwegen und im Stellungsspiel offenbarte Fortuna noch viel Verbesserungsbedarf.