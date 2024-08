Beim 2:0 in Darmstadt Diese wichtige Frage hat Fortuna zum Saisonstart beantwortet

Es hat noch nicht alles gepasst bei Fortuna. Aber wie hätte das auch sein sollen im ersten Spiel der neuen Saison, noch dazu bei einem Absteiger aus der Fußball-Bundesliga? Der SV Darmstadt 98 kam nach elf Abgängen und so mit einer fast völlig neuformierten Mannschaft wie eine Wundertüte daher – das war natürlich in erster Linie ein Problem für die Südhessen selbst, aber auch für ihre Gäste, die so gar nicht wissen konnten, was da auf sie zukommen würde.