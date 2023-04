Desolater Auftritt in Nürnberg Fortunas Blamage bedeutet das Ende aller Aufstiegsträume

Dass sich jeder Gedanke an einen eventuell noch möglichen Aufstieg erledigt hat, muss man nach Fortunas 0:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg nur noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Okay, rein rechnerisch mag der Sprung in Liga eins sogar jetzt noch möglich sein – aber möchte nach der Vorstellung an der Noris wirklich noch irgendjemand ernsthaft darüber sprechen? Vielleicht nur in diesem Zusammenhang: Wenn eine Mannschaft so schlecht spielt wie Fortuna am Samstag, dann ist es wirklich besser für sie, wenn sie demnächst nicht noch eine Liga höher antreten muss.