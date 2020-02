Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem 5:2 in Kaiserslautern : Fortuna braucht mehr Konstanz

Kevin Stöger (l.) und Kaan Ayhan. Foto: dpa/Thomas Frey

Meinung Kaiserslautern Erst die Einwechslungen von Kevin Stöger und Kelvin Ofori bringen im Pokalspiel in Kaiserslautern die Wende. Nur mit einer Leistung wie in der zweiten Hälfte kann Fortuna auch in der Liga bestehen.