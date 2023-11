5:3-Spektakel im Topspiel Dieses Ausrufezeichen hat Fortuna gegen Schalke gesetzt

Eigentlich sollte „Tage wie diese“ nur noch zu ganz besonderen Anlässen in der Arena erklingen. Nun gab es in Düsseldorf zuletzt aber einiges an Spektakel, weshalb das Publikum dann auch am Samstagabend wieder die Hymne der „Toten Hosen“ inbrünstig schmetterte. 5:3 gegen den FC Schalke 04 – was ein Spiel, das Fotuna da bot, was eine Atmosphäre vor ausverkaufter Hütte.