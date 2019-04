Mannschaft hat Großes geleistet : Fortuna bekommt nicht genug vom Erfolg

Meinung Berlin Der Bundesliga-Aufsteiger hat in dieser Saison Großes geleistet, bleibt aber ehrgeizig und erfolgshungrig. Da der Klassenerhalt unstrittig ist, kann der Verein frühzeitig die Weichen für das zweite Erstligajahr in Folge stellen.

Fortuna Düsseldorf steckt an den letzten sechs Spieltagen noch in einem heißen Wettstreit. Allerdings nicht mehr um den Klassenerhalt, denn der ist längst entschieden und bedarf nur noch der letzten rechnerischen Bestätigung, die mit dem nächsten Sieg oder der nächsten Stuttgarter Niederlage besiegelt ist. Es geht in diesem Wettstreit nur noch um einen schönen Ehrentitel: Sind die Düsseldorfer oder die Europapokal-Helden von Eintracht Frankfurt die größte Überraschung der Saison?