Beim 2:0 in Freiburg : Cleverness führt Fortuna zum Sieg

Meinung Freiburg „Game-Management“ möchte Trainer Uwe Rösler von seiner Fortuna sehen. Beim 2:0-Sieg in Freiburg zeigten die Düsseldorfer schon eine Menge davon. Diese Cleverness kann ein wichtiger Schlüssel im Kampf um den Klassenerhalt werden.

Gute Spiele hat Fortuna in diesem Jahr schon einige abgeliefert – oder sagen wir besser: ausgezeichnete Halbzeiten. Denn das Manko war in den vergangenen Wochen häufig, dass die Mannschaft über 45, teilweise auch über 70, 80 Minuten und gegen Frankfurt sogar bis in die Nachspielzeit hinein ihr Konzept sehr gut durchzog, dann aber vergaß, sich für diese Leistungen auch zu belohnen. Deshalb stand der neue Trainer Uwe Rösler bei allem Lob für seine vielversprechenden Ideen bis zum Samstagnachmittag auch noch ohne Bundesligasieg da.

Beim 2:0-Erfolg im Schwarzwaldstadion zeigten die Fortunen, dass sie einen wichtigen Ratschlag ihres Trainers schnell verstanden und in die Praxis umgesetzt haben. Rösler hatte gefordert, seine Schützlinge sollten bei einer Führung doch auch einmal die Uhr herunterlaufen lassen, den Gegner in Zweikämpfe verwickeln, Eckbälle und Freistöße herausholen – „Game-Management“ nennt Rösler das, hat er doch bislang stets im Ausland als Trainer gearbeitet und deshalb englische Begriffe abgespeichert. Doch gerade dieser Begriff kennzeichnet die Idee, die er bei Fortuna implantiert hat, sehr anschaulich.

So war es vielleicht nicht das schönste Spiel, das Fortuna in dieser Saison abgeliefert hat, aber es war ein erfolgreiches. Ein sehr erfolgreiches sogar, wenn man die Ergebnisse der Konkurrenz in Betracht zieht: Paderborn und Bremen verloren ihre Spiele, so dass sich die Düsseldorfer ein wenig Luft auf die direkten Abstiegsplätze verschaffen konnten. Ein Grund zum Abheben sei das nicht, betonte Rösler nachdrücklich; sehr richtig, aber ein Grund zur Hoffnung.