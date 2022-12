Senf drupp – die F95-Kolumne Fortuna hinkt leider hinterher

Insgesamt muss man auch den Kosten-Nutzen-Faktor eines leitenden Angestellten sehen. Dies wurde in den vergangenen Jahren auch erfolgreich bei den Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer und Thomas Röttgermann genauestens beobachtet und dementsprechend gehandelt. Auftrag an den Aufsichtsrat also: wachsam sein und die Arbeit genau und fair am Ende der Spielzeit bewerten. Ich sehe es nicht so, dass es ein richtiges Zeichen wäre, noch in diesem Kalenderjahr eine Entscheidung zu treffen. Das muss generell nichts Definitives über Allofs aussagen – aber es steht zu befürchten, dass er seine letzte Patrone bereits verschossen hat. Aktuell gibt es jedoch keinen Grund zur Panik.