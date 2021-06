Senf drupp – die F95-Kolumne : „Mutiger Weg, den Fortuna mit Preußer geht“

Norbert Meier (li.) zu Fortuna-Zeiten mit Uwe Klein. Foto: Benefoto

Meinung Düsseldorf Bei Fortuna Düsseldorf geben viele gern ihren Senf dazu – in unserer Rubrik sogar ganz offiziell. Diesmal ist Norbert Meier an der Reihe, der der Verein 2009 als Trainer in die 2. Liga und drei Jahre später in die Bundesliga führte. Was er zum neuen Coach Preußer sagt.