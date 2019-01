Comeback nach Muskelfaserriss: Fortuna kann bald wieder mit Zimmer rechnen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf muss nicht mehr lange auf Jean Zimmer verzichten. Gegen Leipzig muss Friedhelm Funkel zwar noch ohne den Rechtsverteidiger auskommen, verspricht aber Vollgas.

„Es sieht sehr gut aus bei ihm. Er konnte schon wieder Tempoläufe machen“, sagte Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel am Freitag. Der 25 Jahre alte Zimmer hatte sich im Trainingslager in Marbella einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Für die Heimpartie gegen RB Leipzig am Sonntag (18 Uhr/Sky) sei Zimmer aber noch nicht bereit. In der kommenden Woche könne er wahrscheinlich wieder mit der Mannschaft trainieren.