Fortunas Trainerlegende : „König Aleks“ wird 75

Düsseldorf Er führte Fortuna als Trainer in die Bundesliga und behielt trotz gescheiterten Comebacks seinen Kultstatus. Heute lebt Aleks Ristic in Kroatien.

An Aleksandar Ristic scheiden sich die Geister. Der bosnische Fußballtrainer war nie zimperlich im Umgang mit Spielern und Medienvertretern, aber auch nicht mit Vereinsfunktionären. Und so gibt es eine ganze Reihe von Weggefährten, die ihm Schaumschlägerei vorwarfen und ordentlich mit ihm aneinander gerieten. Unbestritten ist jedoch Ristics spektakulärer Erfolg mit Fortuna Düsseldorf, die er von 1993 bis 1995 aus der Drittklassigkeit direkt zurück in die Bundesliga führte, und sein enormes soziales Engagement rund um den Bürgerkrieg in seiner Heimat Ex-Jugoslawien. Am Freitag feiert „König Aleks“, wie er in Düsseldorf gern genannt wird, in seiner neuen Wahlheimat Kroatien seinen 75. Geburtstag.