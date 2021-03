Der 18fümmenneunzich-Blog : Ausgerechnet – Kölns Torwart Timo Horn holt sich Sieg in Düsseldorf

Ausgerechnet: Effzeh-Torwart Horn holt sich Sieg in Düsseldorf



Timo Horn, Torhüter des 1. FC Köln, hatte während der Länderspielpause Grund zum Jubeln. Sein dreijähriger Hengst Juanito gewann am Sonntag auf der Galopprennbahn in Düsseldorf mit Jockey Rene Piechulek als 24:10-Favorit eine mit 4.500 Euro dotierte Meilenprüfung. Horn, der sich schon seit einigen Jahren im Galopprennsport engagiert, durfte sich über eine Siegprämie in Höhe von 2.600 Euro freuen.