„Derby-light“ am Flinger Broich Darum spielt die Kölner Transfersperre für Fortunas U23-Trainer Langeneke keine Rolle

Bevor im September in der Stockumer Arena das langersehnte Rheinderby steigt, gibt es am kommenden Wochenende bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Partie, denn die U21 des 1. FC Köln ist am Samstag (14 Uhr) im Paul-Janes-Stadion zu Gast. Stimmungstechnisch wird dabei wohl eher nicht das ganz große „Derby-Feeling“ aufkommen, sowohl die Düsseldorfer Profis (13 Uhr, Arena, gegen den Karlsruher SC) als auch die Kölner spielen in parallelen Ansetzungen. Zu groß ist die Angst der Behörden, dass Ultra-Gruppierungen am Rande der Partie zusammenstoßen.