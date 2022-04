Zum Tod von Fortuna-Legende Gerd Zimmermann : „Zimbos“ Schusskraft wird unvergessen bleiben

Düsseldorf Ganz Fußball-Deutschland hat einen Großen verloren. Gerd Zimmermann, eine absolute Legende der Düsseldorfer Fortuna, ist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit und doch unerwartet gestorben. Die Würdigung eines Weggefährten, unseres langjährigen Redakteurs Friedhelm Körner.

Er war einer jener Fußballer der Fortuna, die sich das Ansehen einer Vereinslegende verdient haben: Gerd Zimmermann. Als Vorstopper hatte der kraftvolle, athletische Profi großen Anteil an den Erfolgen des Klubs in den goldenen Siebzigerjahren der Rot-Weißen. Nun trauert die Fortuna-Familie um ihren beliebten Abwehrspieler, den sie „Zimmi" oder „Zimbo" nannte. Gerd Zimmermann ist unerwartet im Alter von 72 Jahren verstorben.

Am Dienstag hatte Fortunas langjähriger Torwart Wilfried Woyke noch mit seinem einstigen Teamkollegen telefoniert. „Er war im Krankenhaus", berichtete Woyke, „und er hatte sich gefreut auf unser nächstes Treffen und sich nach unserem einstigen Torhüter Wolfgang Fahrian erkundigt." Während des Gesprächs hatte Woyke „nicht den Eindruck, dass er leiden würde" und es ernst um die Gesundheit „Zimbos" stünde. Umso mehr war er dann schockiert über die traurige Nachricht. Er hatte Zimmermann in den vergangenen Jahren oftmals besucht, nachdem dieser einen Schlaganfall erlitten hatte.

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Fortuna-Newsletter: Alle 95-Nachrichten des Tages und der Ausblick auf das was kommt - jeden Abend in Ihrem Postfach.

Voller Bewunderung begleitete man Fortunas 1,85 Meter großen und deshalb auch kopfballstarken Innenverteidiger mit Schnurrbart und Lockenkopf, und so wurde für einige Jahre auch ein stattlicher Stofflöwe nach ihm „Zimbo“ benannt. Die beiden Gerds, Zimmermann als Vorstopper und Zewe als Libero, bildeten das Abwehrzentrum der Fortuna, und beide schalteten sich immer wieder effektvoll in das Angriffsspiel der Mannschaft ein.

Rückkehr in die Heimat : Dieser Rostock-Profi kann am Freitag bei Fortuna vorspielen

„Zimmi war ein besonderer Fußballer. Er war unheimlich zweikampfstark und auf der anderen Seite ein toller Fußballer, mit dem man richtig gut zusammenspielen konnte", betont Gerd Zewe. „Und er war ein super Kerl, mit dem man viel Spaß haben konnte." Auch Zewe erinnert an die außergewöhnliche Schusstechnik seines Teamgefährten: „Erst stieg der Ball, und dann fiel er plötzlich." Deshalb sei es für die Flugbahn immer besser gewesen, wenn Zimmermann aus großer Entfernung geschossen habe, so dass der Ball nicht über das Tor flog, sondern sich rechtzeitig senkte.

In 166 Bundesligaspielen für Fortuna erzielte Gerd Zimmermann 40 Treffer, davon 13 in seiner erfolgreichsten Saison als Torschütze, der Spielzeit 1978/79, die für die Mannschaft mit dem DFB-Pokalsieg und dem Finale um den Europacup der Pokalsieger (3:4 nach Verlängerung gegen den FC Barcelona) endete. Doch ausgerechnet das Finale am 16. Mai 1979 in Basel war für Zimmermann ein Karrierebruch, denn er verletzte sich ebenso wie sein Teamkollege Dieter Brei schwer.