Vorfall in Hamburg : Fortuna muss für Feuerzeug-Werfer zahlen

Düsseldorf Der DFB hat Fortuna zu einer Geldstrafe verurteilt. Grund dafür ist ein Vorfall während eines Auswärtsspiels beim Hamburger SV in der Zweiten Liga. Was passiert ist und wie hoch die Strafe ausgefallen ist.

Doch was war passiert? Während eines Videobeweises wegen einer möglichen Roten Karte gegen Fortunas Mittelfeldspieler Edgar Prib im Auswärtsspiel beim Hamburger SV wurde Schiedsrichter-Assistent Richard Hempel aus dem Zuschauerbereich mit einem Feuerzeug beworfen und am Kopf getroffen. Der Hamburger Stadionsprecher forderte die Zuschauer anschließend eindringlich auf, das Werfen von Gegenständen zu unterlassen. Das Spiel war minutenlang unterbrochen.

Es ist längst nicht das erste Mal, dass Fortuna für das Verhalten einiger Unbelehrbarer zahlen muss. 2019 mussten die Düsseldorfer beispielsweise 26.000 Euro zahlen, weil Anhänger in drei Auswärtsspielen in der Bundesliga Pyrotechnik abgebrannt und Bengalische Feuer gezündet hatten. Ähnliche Vorfälle gab es auch schon früher: So musste Fortuna nach einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach gleich 52.125 Euro Strafe zahlen, weil zu unterschiedlichen Zeitpunkten insgesamt 53 pyrotechnische Gegenstände im Borussia-Park abgebrannt wurden.