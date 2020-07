60 Millionen Euro Marktwert : Wie Fortuna fast einen Bayern-Star verpflichtet hätte

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hatte 2017 die Gelegenheit, einen heutigen Starspieler des FC Bayern München zu verpflichten. Der Profi sei den Rheinländern damals angeboten worden, bestätigte Sportvorstand Uwe Klein.

Wenn Thomas Müller zu Alphonso Davies befragt wird, spricht er von dem jungen Kanadier in höchsten Tönen. „Roadrunner“ nennt er Davies anerkennend, in Anlehnung an dessen hohe Geschwindigkeit. Der 19-Jährige ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Und wurde in dieser Saison unter Hansi Flick zum absoluten Shootingstar der Liga.