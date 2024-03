Bei Auswärtsspiel in Hannover Wie zwei Fortuna-Profis kleinen Fan vor mächtig Ärger bewahrt haben

An dieser Stelle müsste die Geschichte eigentlich so enden, dass der kleine Störenfried vom Ordner gepackt und zurück zum Fanblock gebracht wird – womöglich gar zum ernsteren Gespräch mit den Ordnungskräften. Übergabe an die Eltern und so weiter und so fort. Doch da haben die Fortunen etwas dagegen. Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt geht auf den ersten Verfolger des kleinen Flitzers zu, überredet ihn, ein Auge zuzudrücken.