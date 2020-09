Aufsichtsrat beruft Vereinslegende : Klaus Allofs wird Vorstand bei Fortuna

Update Düsseldorf Der Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf hat Klaus Allofs zum hauptamtlichen Vorstand für Fußball und Entwicklung, Kommunikation und CSR bestellt. Der 63-Jährige unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Auf der Tribüne in der Arena in Düsseldorf sahen sich die Allofs-Brüder Klaus und Thomas den Sieg von Fortuna gegen die Würzburger Kickers an. Wenig später ließ der Verein die Bombe platzen. Der Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf hat Klaus Allofs zum hauptamtlichen Vorstand für Fußball & Entwicklung, Kommunikation und CSR bestellt. Der 63-Jährige unterschreibt demnach einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren. Der gebürtige Düsseldorfer soll am Montag seine Arbeit aufnehmen. Er erweitert damit den Vorstand um Thomas Röttgermann (Vorsitzender), Uwe Klein (Sport) und Christian Koke (Marketing). Eine Entmachtung von Klein soll damit offiziell nicht einhergehen. Die genauen Hintergründe sollen auf der Pressekonferenz am Montag bekanntgegeben werden.