Fortunas Vorstand Klaus Allofs : „Lasse mich impfen, wenn ich an der Reihe bin“

Klaus Allofs. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas Vorstand mahnt dazu, dass sich die Branche auch wirklich an die vereinbarten Regeln halten soll. Fälle wie in Aue seien gefährlich für das Gesamtkonstrukt. Er selbst würde sich, wenn er an der Reihe ist, auch gegen das Coronavirus impfen lassen.

Bis zum Herbst will die Bundesregierung allen Deutschen ein Impfangebot machen. Sehr wahrscheinlich wird es also noch eine ganze Weile dauern, bis das Land wieder in den Normalbetrieb zurückkehren kann. Das gilt natürlich auch für die Fußballbranche, die zwar ihre Spiele austragen darf. Wann aber Zuschauer wieder in die Stadien dürfen, ist derzeit noch völlig offen.

Lesen Sie auch Spiel gegen Greuther Fürth : So würden die RP-Reporter aufstellen

Ob bis dahin durchgehend gespielt werden darf? Ungewiss. Sehr sicher ist diesem Ansinnen jedenfalls nicht geholfen, wenn sich immer wieder Vereine und einzelne Spieler nicht an die bestehenden Corona-Regeln halten.

In Düsseldorf war man dementsprechend enttäuscht, dass in Aue Fans ins Stadion gelassen wurden. „So kann man sich während dieser Krise einfach nicht verhalten. Es gibt Regeln, an die sollten sich alle halten“, sagte Vorstand Klaus Allofs. „Das ist fahrlässig und kann speziell dem Profi-Fußball großen Schaden bringen. Solche Dinge dürfen wir als Branche nicht machen.“

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Greuther Fürth aussehen

Würde sich Allofs eigentlich sofort impfen lassen, wenn für ihn die Möglichkeit dazu besteht? „Ja, würde ich“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich bin so erzogen worden, dass ich mich wissenschaftlichen Erkenntnissen immer mindestens aufgeschlossen gegenüber zeige. Ich selbst und meine Kinder haben alle relevanten Impfungen bisher genutzt. Ich sehe überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass man sich auch vor dem Coronavirus schützen sollte. Am Ende muss es doch darum gehen, dass wir alle zurück zu einem halbwegs normalen Leben kommen wollen.“